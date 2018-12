Klopp: “Contatti con De La? Io non l’avevo mai detto, ma ora c’è Ancelotti. L’Italia mi piace tanto e in futuro…”

Jurgen Klopp, durante l’odierna conferenza stampa, ha parlato anche di alcuni contati con Aurelio De Laurentiis aprendo a un futuro in Italia: “Mi rimangono come minimo altri tre anni e mezzo di contratto e magari alla scadenza di questo contratto non mi vorrà più nessuno… (sorride, ndr). L’Italia mi piace tanto, sia il cibo che il Paese, anche se purtroppo non parlo ancora la lingua. De Laurentiis è uno senza peli sulla lingua, quando deve parlare svela anche informazioni che io non avevo mai dato a nessuno. Credo lui debba essere felice di Ancelotti, così come lo era prima di Sarri. Io posso solo dire che qui sono molto felice e in futuro vedremo”.

Foto: Twitter Liverpool