Klopp confessa: “‘Mbappé e Griezmann? Ecco perché non compro giocatori francesi”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato anche di mercato durante un’intervista concessa ai microfoni di Canal Plus: “Mbappé e Griezmann? Non c’è una ragione particolare per cui non abbiamo francesi. Kylian gioca con il Paris Saint-Germain, mentre Griezmann voleva andare al Barcellona e sappiamo tutti di che grande squadra stiamo parlando. “Adoro i giocatori francesi, mi piacciono molto, ma non posso comprarli. Semplicemente perché sono molto costosi e non possiamo permetterceli”, ha chiuso Klopp.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool