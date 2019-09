Klopp confessa: “Coutinho? Non avevamo abbastanza soldi per riprenderlo”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Sport Bild soffermandosi sul mancato ritorno di Coutinho ai Reds: “Coutinho è un giocatore incredibile, nel 2018 non avremmo voluto lasciarlo andare ma siamo stati costretti a livello finanziario dal Barcellona. Per il Bayern Monaco, e per la Bundesliga intera, è senz’altro un ottimo trasferimento: il calciatore è di livello mondiale. Quando ho sentito la prima volta dell’affare, ho subito pensato che poteva essere una buona soluzione per entrambi. Può sembrare strano, ma non avevamo abbastanza soldi per riprendercelo: i milioni ottenuti grazie a lui li avevamo già spesi. Il suo acquisto non è tanto buono per il Dortmund: auguro loro di tornare a vincere di nuovo il titolo, se vince il Bayern ogni anno diventa noioso. Il Borussia ha una squadra fantastica, e non è l’unica. Può succedere di tutto”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool