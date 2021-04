Klopp: “Come si rimonta senza i tifosi? Non ci ho mai provato, lo farò stasera”

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così prima del match di ritorno valido per i quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid: “Come si rimonta senza Anfield pieno? Non lo so, non ci ho mai provato. Lo farò stasera. Quando sei sotto 3-1 non avere il pubblico è un problema in più, dovremo creare un’atmosfera speciale noi sul campo.

Dovremo chiudere gli spazi e muoverci bene in campo causandogli più problemi rispetto all’andata. Questo resta Anfield anche senza i tifosi e noi dovremo farglielo capire”