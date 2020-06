Klopp: “Ci aspettavamo un partita fisica. Non mi piace questo tipo di calcio, ma accetto quanto si è visto”

Al termine della gara pareggiata 0-0 contro l’Everton, Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha così commentato: “Gli ultimi derby giocati in questo stadio non sono mai stati migliori di questo, ci aspettavamo una partita di questo genere ed impostata principalmente sul piano fisico. Ci sono margini di miglioramento, a me piace un calcio diverso da quello visto stasera ma accetto quanto si è visto. Ci siamo fatti trovare pronti e questo è un fattore importante e da tenere in considerazione visti i molti impegni ravvicinati.”

Foto: Mirror