Klopp: “Aspetteremo van Dijk come una moglie aspetta il marito dal carcere”

Il tecnico del Liverpool, Klopp, ha parlato del recupero di Virgil van Dijk, che si è fermato a causa di un brutto infortunio al ginocchio durante il derby contro l’Everton. Queste le parole del tecnico: “van Dijk? Lo sa che gli stiamo vicini. Lo aspetteremo, come una brava moglie aspetta il marito dal carcere. I giocatori adorano essere soli per affrontare questi momenti. Sono nel calcio da molto tempo e lo so. Mi sono anche infortunato come Virgil, e dopo non sei la persona più loquace del mondo. Tuttavia, siamo in contatto, entriamo in empatia con lui e lo supportiamo pienamente. Faremo di tutto per rendergli questo momento il più semplice possibile.”

Foto: twitter Liverpool