Klopp ammonisce i proprietari del Liverpool: “So che hanno preso decisioni sbagliate, la Super Lega è una di queste”

Jurgen Klopp ha parlato ai canali ufficiali del Liverpool prima della giornata di Premier League. Nell’occasione il tecnico dei Reds ha espresso la sua opinione sulla decisione dei suoi proprietari di partecipare alla Super Lega: “Conosco i proprietari, li conosco da sei anni. So che ci sono stati dei momenti in cui potrebbero non aver preso le decisioni giuste. Questa volta, di sicuro. Questo non cambia molto per me. Perché preferisco affrontare i problemi o le persone che conosco piuttosto che cambiare, perché potresti avere di nuovo gli stessi problemi abbastanza presto”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool