Klopp alla BBC: “I club comandati da nazioni con a capo oligarchi hanno meno incertezza legata alla pandemia”

Jurgen Klopp ha rilasciato un’intervista ai microfoni della BBC soffermandosi sulle differenze tra le varie grandi società del calcio europeo se paragonate dall’ottica dei problemi legati dalla pandemia: “Tutte le squadre vivono momenti diversi, siamo in un’incertezza globale: per certe squadre sembra però che non ci siano importanti i dubbi relativi al futuro. Ciò accade perché questi club sono comandati da nazioni con a capo degli oligarchi – afferma l’allenatore del Liverpool -. Noi siamo una squadra differente, siamo arrivati in finale di Champions due anni fa, trionfando l’anno dopo, poi nella la passata stagione abbiamo vinto la Premier. Questi traguardi ci hanno permesso di diventare il club che siamo”.

Foto: Twitter Liverpool.