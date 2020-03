Klopp: “Alisson fuori per un problema muscolare. Dobbiamo tornare a vincere per ritrovare fiducia”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato della gara con il Bournemouth in conferenza stampa: “Alisson ha avuto un problema muscolare all’anca, col Bournemouth non ci sarà perché non vogliamo correre rischi. Lo valuteremo la prossima settimana. La sconfitta col Watford? Vincere ti dà fiducia, perdere te la toglie, ma è tutto normale. Una sconfitta non fa tanta differenza, dobbiamo tornare a lavorare tutti insieme per rimetterci sulla strada giusta. Ho già visto una reazione da parte dei miei giocatori e sono sicuro che daranno una risposta a tutti in campo domani. Il Bournemouth è molto pericoloso nel suo stadio, dovremo dare il 100% ed esprimere il nostro calcio di sempre. Affronteremo una squadra che sta lottando per la salvezza, non sarà facile. Porte chiuse? Dobbiamo fare le cose normalmente. Confidiamo nelle decisioni di persone che ne sanno sicuramente più di noi su questo argomento”.

Foto: Twitter Liverpool