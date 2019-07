Klopp: “Acquisti? Tutti dobbiamo pagare le tasse”

Jurgen Klopp ha più volte sottolineato che il Liverpool non farà grandi acquisti in questa sessione di calciomercato. Presentando l’amichevole di Edimburgo contro il Napoli, il tecnico dei Reds è tornato ancora una volta sul capitolo trasferimenti, sottolineando la differenza dal punto di vista economico con le big d’Europa: “Non posso dire nulla su cosa stiano facendo le altre squadre perché non so come facciano. Noi dobbiamo pagare le tasse, scusate. Tutti lo fanno, lo dobbiamo fare anche noi. Abbiamo investito tanto in questa squadra e ora sembra che sia così. Ma non siamo a “fantasyland” dove puoi semplicemente ottenere tutto quello che vuoi. Non puoi farlo costantemente, ci sono solo quattro club nel mondo che lo fanno: Real Madrid, Barcellona, Manchester City e Paris Saint-Germain. Ottengono tutto quello di cui hanno bisogno, non si può fare un paragone. Questa è la situazione. Non è una critica, so che molti penseranno che sono geloso, ma non è così”.

Foto Twitter Liverpool