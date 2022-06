Klopp accoglie Darwin Nunez: “È un giocatore meraviglioso, ha tutto quello che cerchiamo”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha accolto Darwin Nunez, come apprendiamo dalle seguenti dichiarazioni apparse sul sito ufficiale del club: “Questa è una super notizia, davvero una super notizia. Sono molto grato a tutti nel club per averlo realizzato. Abbiamo dimostrato determinazione e ambizione in egual misura. Darwin è un giocatore meraviglioso; già davvero buono ma tanto potenziale per migliorare ancora. Ecco perché è così eccitante, a dire il vero. La sua età, il suo desiderio, la sua fame di essere ancora migliore di quello che è attualmente. La sua fiducia nel nostro progetto e in quello che stiamo cercando di fare come club. È eccitato da noi quanto noi da lui, il che crea un ottimo rapporto, quando apprezzi i punti di forza l’uno dell’altro. Questo è certamente il caso qui. Pensa che siamo adatti a lui e crediamo che sia la persona giusta per noi, quindi facciamolo.

Ha tutto quello che cerchiamo. Gioca senza paura, è potente. So che entusiasmerà i nostri sostenitori. Abbiamo già meravigliose opzioni di attacco e ora ne diventa parte. Quindi non c’è alcuna pressione su di lui“.

Foto: Twitter Liverpool