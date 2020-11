Klopp: “Abbiamo giocato una grande partita, oltre ai 5 gol anche Alisson ha fatto tre grandi parate”

Jurgen Klopp ha analizzato la vittoria dei suoi sull’Atalanta in conferenza stampa:

“Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi, abbiamo giocato una grande partita contro una grande squadra, ci hanno messo in difficoltà. E’ vero che abbiamo segnato 5 gol ma Alisson ha fatto tre interventi decisivi.

Firmino? Sarà titolare, è uno di quei giocatori che nominerò tra qualche anno quando mi chiederanno cosa c’era di speciale in questo Liverpool. Anche Diogo Jota ha fatto una prestazione incredibile.

Contento anche di Williams, alla sua seconda partita ha difeso alla grande su Zapata, è il terzo clean sheet che facciamo su tre incontri di Champions, ho fatto i complimenti alla mia difesa.”