Klopp: “Abbiamo fatto troppo poco per vincere. Non siamo stati brillanti”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, alla BBC ha commentato la sconfitta contro il Leicester che complica la corsa verso la vetta della Premier.

Queste le sue parole: “Non mi è piaciuta la nostra prestazione. Abbiamo fatto una partita molto strana. Abbiamo avuto occasioni, loro hanno tirato in porta e hanno fatto gol. Il motivo della sconfitta è chiaro. Dovevamo giocare due giorni fa, hanno dovuto lottare in questo periodo davvero intenso e lo hanno fatto davvero bene. Se avessimo giocato come sappiamo giocare, avremmo vinto, ma non abbiamo fatto abbastanza per battere il Leicester, quindi hanno meritato di vincere. Ci sono state troppe prestazioni al di sotto del livello normale. Il mio lavoro è capire questo tipo di cose prima della partita. Chi è in forma e chi no. Tante volte questi ragazzi mi hanno dato l’opportunità di dire ‘wow, che gioco!’ – stasera è ‘wow!’ ma in modo completamente opposto. Cioè niente di buono. Non sembravamo noi e questa è ovviamente l’unica cosa a cui dobbiamo pensare e cambiare subito”.

Foto: Twitter Liverpool