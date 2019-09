Klopp a casa dell’emergente Lampard: Chelsea-Liverpool accende la Premier

Ancora poche ore e poi in Inghilterra andrà in scena uno dei più attesi e sentiti classici del calcio Oltremanica, Chelsea-Liverpool. Entrambe le squadra sono reduci da prove poco convincenti in campo internazionale: i Blues hanno esordito in Champions League cadendo in casa contro il non irresistibile Valencia, mentre i Reds sono tornati da Napoli con una pesante sconfitta firmata Mertens-Llorente. Il Mago Jurgen Klopp, comunque in testa a punteggio pieno in campionato con 15 punti, farà visita all’emergente Frank Lampard. L’ex centrocampista finora ha convinto solo in parte, ma in fin dei conti si tratta pur sempre della prima vera grande occasione in panchina dopo la positiva esperienza con il Derby County in Championship. Lampard, tra le mille difficoltà legate all’impatto post Sarri, ha già vinto la scommessa personale puntando su Tammy Abraham. L’attaccante appena 21enne, dopo le critiche ricevuto in occasione del calcio di rigore sbagliato nella finale di Supercoppa UEFA, si è riscattato alla grande reagendo con personalità: 7 i gol firmati finora in 5 partite disputate. Alle 17:30 di domani la sfida di Stamford Bridge accenderà la sesta giornata di Premier League. A seguire le probabili formazioni:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Marcos Alonso; Jorginho, Kovacic, Kanté; Willian, Pedro, Abraham.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

