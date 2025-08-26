Klinsmann jr convocato da Pochettino con gli USA, il Cesena: “Siamo orgogliosi”

26/08/2025 | 20:25:49

Jonathan Klinsmann, figlio di Jurgen, è stato selezionato dal Commissario Tecnico Mauricio Pochettino in vista del prossimo raduno della Nazionale USA, la nota del Cesena: “Siamo estremamente orgogliosi che Jonathan sia stato convocato nella Nazionale degli Stati Uniti d’America. Questo risultato – ha commentato il board del Club bianconero – riflette il talento, il duro lavoro e l’impegno che Jonathan mette in campo ogni giorno per il Cesena FC. È un momento emozionante non solo per Jonathan e la sua famiglia, ma anche per il Cesena FC e i nostri tifosi. Ci congratuliamo con Jonathan e gli auguriamo il meglio; tutto il Club e la comunità bianconera faranno il tifo per lui” si legge nel messaggio di complimenti per il portiere.

FOTO: sito Cesena