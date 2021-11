Klinsmann: “Il derby è salito di livello rispetto a prima. Barella è eccezzionale, mi rivedo in Lautaro”

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Jurgen Klinsmann, ex giocatore dell’Inter, ha parlato in merito al derby di stasera tra il Milan e i nerazzurri. Ecco le parole: “Sono ancora un tifoso dell’Inter. Ho diversi amici che saranno allo stadio. Spero con tutto cuore che vinca l’Inter. So che per i tifosi è una partita importantissima. È l’argomento principe per settimane, sia prima che dopo. Il derby domina la città. E ora che, a differenza di quanto accaduto negli ultimi 10 anni, entrambe le squadre sono salite di livello, c’è ancora più elettricità“.

Su Barella e Lautaro: “Barella è eccezionale. Il suo rendimento, sia con l’Inter che con la nazionale, è incredibile. Anche grazie a lui, oltre che a Bastoni, altro giovane interessante, la squadra può continuare a crescere. Dzeko e Correa sono molto diversi da me. Quello che mi assomiglia di più è Lautaro“.

Foto: Football Addict