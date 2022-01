Klinsmann: “Ho rischiato di morire. Nel mio cervello ho ancora i segni evidenti di due scontri di gioco”

L’ex attaccante tedesco, passato anche per l’Inter, Jurgen Klinsmann ha parlato delle sue condizioni di salute dopo la carriera da calciatore, ecco le parole a la BBC: “Nel febbraio 1995 subii un trama cranico dopo uno scontro con Bosnich. Il dottore mi disse che ero stato fortunato perché se mi avesse colpito mezzo centimetro più in alto sarei morto. Al mio debutto invece mi scontrai con Walker, se non ricordo male mi misero 11 punti in bocca. Ho fatto alcuni esami al cervello e nelle scansioni sono ancora evidenti i segni dei due colpi subiti”.

FOTO: football addict