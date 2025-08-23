Inter, Klinsmann: “Chivu in panchina? Scelta interessante. È il momento giusto per vincere trofei”

23/08/2025 | 10:35:02

Jurgen Klinsmann è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi trattati, presenti nell’edizione odierna della rosea, l’ex Inter ha commentato la scelta della società nerazzurra di puntare sul giovane tecnico Cristian Chivu: “La scelta di Chivu in panchina? Logica, interessante. Chivu conosce bene la società e l’ambiente ed è intelligente per usare il passato e portarlo nel futuro. L’Inter ha già una filosofica e automatismi che a volte sono stati perfetti: partendo da quelli, il rischio si riduce. Comunque, alla fine, come sempre, tutto dipenderà dalla fame dei giocatori. Bastoni, Barella e gli altri, che qualche anno fa chiamavamo giovani, ora sono nel pieno della maturità: è questo il momento per aggiungere trofei in bacheca”.

Foto: X Inter