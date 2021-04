Klaassen provoca la Roma: “Se si rigiocasse la partita dell’andata la vinceremmo otto volte su dieci”

Il centrocampista dell’Ajax Davy Klaassen ha parlato alla Tv ufficiale del club di Amsterdam sul ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma: “Queste sono le settimane che contano davvero. Giochi tutta la stagione per arrivare a certe serate. Mi sento come prima di ogni partita. È importante crederci sempre, in qualsiasi partita. Soprattutto in queste, dove hai perso l’andata. Non c’è spazio per la tensione. Se giochi quella partita dieci volte, la vinci sette o otto volte. Possiamo solo prendercela con noi stessi se non è accaduto. Deve andare tutto meglio al ritorno”.

Foto: Twitter Ajax