Heitinga sull’ex Inter Klaassen: “Lui sa cos’è l’Ajax. Per noi ha un compito ben preciso”

10/08/2025 | 16:55:45

Ritornato nella passata stagione in Olanda dopo la parentesi all’Inter, Davy Klaassen ha dimostrato di essere ancora un giocatore di valore assoluto per il gruppo biancorosso. Il tecnico dei Lancieri, John Heitinga, ne ha parlato con le seguenti parole in conferenza stampa: “Penso che Davy abbia fatto una buona preparazione. È il mio capitano e per questa partita credo sia la persona giusta. Penso che Davy sappia cosa rappresenti l’Ajax. L’ho avuto nel mio ufficio. Non significa che giocherà sempre titolare, dipende dalle sue prestazioni. Davy è il primo capitano, Steven il secondo e Kenneth è subito dietro. È uno di quei giocatori che, grazie alla sua esperienza, deve trasmettere il messaggio ai più giovani. Deve essere anche un leader in campo”.