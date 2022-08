KK, che gol contro il Tottenham! E sfiora il bis in rovesciata

È arrivato il primo gol di Kalidou Koulibaly con la maglia del Chelsea. I Blues stanno affrontando a Stamford Bridge i rivali storici del Tottenham e sono bastati 19′ a KK per lasciare il suo segno nel derby di Londra: Cucurella batte il corner, il pallone arriva a Koulibaly che non si fa pregare e insacca alle spalle di Lloris. Ma non è finita qui. Pochi minuti dopo, l’ex difensore del Napoli ha sfiorato la doppietta con una splendida rovesciata che, però, si è andata a spengere sul fondo.

Foto: Instagram Chelsea