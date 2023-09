Kjaergaard conferma: “Inter? Incredibile leggere del loro interesse. Il piano è di trasferirmi la prossima estate”

Intervistato da Tipsbladet, Maurits Kjaergaard, centrocampista danese del Salisburgo, ha così di mercato e del possibile approdo in Italia dove lo seguiva – come raccontato – l’Inter: “Le persone parlano di questo e ovviamente l’ho letto anch’io. È pazzesco leggere una cosa del genere. In realtà giochi a calcio per divertimento, ora è il tuo lavoro. Il piano è, se tutto va bene, di trasferirsi la prossima estate”, le sue parole.

Foto: Instagram Kjaergaard