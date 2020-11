Kjaer: “Siamo forti e possiamo toglierci soddisfazioni. Al Milan per vincere”

In casa Milan vigilia di Europa League in vista della sfida di domani con il Lille. Insieme al tecnico Pioli ha parlato il difensore Simon Kjaer, uno dei migliori in casa rossonera in questo periodo.

Queste le sue parole: “Ci sono stati tanti bei momenti durante la carriera, domani sarà una partita speciale per me, a Lille è stato un momento bello dov’è nato il mio primo figlio. Avevamo una squadra forte poi dopo che sono andato via sono successe tante cose, ma sono sempre forti, la società è importante ed organizzata, per me è sempre un piacere affrontarli”.

Sul Milan: “Siamo cresciuti molto da quando sono arrivato, ora siamo una squadra che in fase offensiva e difensiva sta bene. Il modo con cui lavoriamo insieme è importante, abbiamo fatto un percorso fantastico, grazie al mister e allo staff. Siamo cresciuto tanto e abbiamo molta qualità. Però questa squadra è giovane, siamo contenti di quello che stiamo facendo ma prendiamo ogni gara al massimo e non pensiamo a nulla. Certo, quando vieni nel Milan sai che lotti per vincere e non per fare vacanze”.

Su Ibrahimovic: “Zlatan è un professionista che porta tanto a tutti e ognuno di noi giova dalla sua presenza. Lui ha solo un obiettivo ed è vincere e andiamo tutti verso quella direzione. Siamo cresciuti tanto, tutto il Milan avverte la sua presenza”.

Foto: Transfermarkt