Kjaer: “Oggi è una finale, dobbiamo fare noi la partita”

Il difensore del Milan Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Bodo/Glimt. Questo le sue parole: “Ci aspettiamo una squadra che arriva con coraggio, perché hanno vinto diverse gare. Noi dobbiamo fare il nostro contro una squadra che verrà per giocare, abbiamo il massimo rispetto ma dobbiamo fare noi la partita. Ibrahimovic? Questo è il mondo dove siamo tutti, noi dobbiamo pensare alla nostra partita.” Poi a MilanTV: “È una finale sia per loro che per noi visto che è una gara secca. Dobbiamo dare il massimo rispetto a loro, ma siamo il Milan, siamo a San Siro e dobbiamo fare la partita.”

Foto: Milan twitter