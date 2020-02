Kjaer: lesione al muscolo femorale, trauma contusivo per Saelemaekers. Il report medico

In casa Milan l’infermeria è piena e la società rossonera ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati.

La risonanza ha confermato la presenza di una lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra per Kjaer. Mentre per Calhanoglu, Musacchio e Biglia lavoro individualizzato sul campo.

Mentre per Saelemaekers si tratta di un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra, domani verranno effettuati ulteriori accertamenti.