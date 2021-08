Kjaer ‘lancia’ il Milan: “Siamo pronti per la Samp, vogliamo cominciare bene”. Il video

Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Milan per fare il punto della situazione in casa rossonera in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria. Di seguito il video dell’intervista.

🗣️ “It’s important to start well, we are ready” @simonkjaer1989‘s thoughts as the season start approaches 🔜 🗣️ “Sarà importante cominciare bene, siamo pronti”

Le parole di Simon a pochi giorni dall’inizio della #SerieATIM 🔜#SempreMilan pic.twitter.com/WRg1wpO0fX — AC Milan (@acmilan) August 19, 2021

