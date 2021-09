Kjaer: “In Champions per dimostrare chi siamo. L’episodio di Eriksen mi ha fatto capire una cosa”

Simon Kjaer, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky per fare il punto della situazione in casa rossonera in vista della sfida di Champions contro il Liverpool. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla qualificazione del Milan in Champions

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo cresciuti come squadra e siamo entrati in Champions League. Siamo orgogliosi, ma non siamo qui in vacanza: adesso dobbiamo dimostrare chi siamo e fare i risultati”.

Sul ruolo degli ‘anziani’ nel club

“Il giorno in cui penseremo di non avere più nulla da insegnare rappresenterà la fine. Domani sarà una partita difficile, sono stato ad Anfield e qui le serate di Champions League sono spettacolari. Sarà un’esperienza giocare in uno degli stadi più belli d’Europa”.

Sul mercato rossonero

“Siamo più forti dell’anno scorso. Siamo cresciuti tanto in questo periodo: chi è arrivato ha portato esperienza, sono ottimi giocatori che hanno alzato il nostro livello”.

Su Milan-Liverpool

“Loro hanno una squadra dinamica con giocatori pericolosi in entrambe le fasi. Noi però stiamo crescendo, giochiamo con grande intensità e movimento. Se faremo così anche domani, giocando con personalità potremo fare male al Liverpool”.

Sul malore di Eriksen in Danimarca-Finlandia

“Per me non è cambiato nulla. Io amo il calcio, ma ho capito che non è la cosa più importante nella vita”.

Foto: Twitter Milan