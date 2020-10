Kjaer: “Il Milan un sogno, qui per portare esperienza. Dispiace non aver vinto”

Dopo il pari contro la Roma, Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono stato acquistato per portare esperienza e aiutare i compagni più giovani. Stiamo crescendo molto, anche oggi avremmo potuto vincere, dispiace non esserci riusciti. Quest’anno abbiamo tanta fiducia, nel calcio conta tanto. Le vittorie ti aiutato molto, la fiducia cresce. Pioli ha fatto un ottimo lavoro, bisogna alzare ancora il livello. Qui al Milan ho realizzato un sogno, giocare a San Siro è davvero speciale. Vogliamo centrare obiettivi importanti, ma con i piedi sempre per terra. Dobbiamo ricordare dove eravamo solo qualche mese fa”.

Foto: Twitter Milan