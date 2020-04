Kjaer: “Futuro? Sogno di restare al Milan, voglio convincere il club a riscattarmi. Su Ibra…”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato anche del suo futuro durante un’intervista al Corriere dello Sport e a Tuttosport. Queste le sue parole: “Il mio sogno è rimanere al Milan, quando sarà il momento ne parleremo con la società. Devo mettere la massima pressione sul mio club per convincerlo a concretizzare l’opzione per il riscatto. Sto lavorando anche adesso, che non si gioca, per migliorare non solo fisicamente ma anche mentalmente per restare al Milan. Ibrahimovic? Zlatan dà tanto, è un grande campione che ha vinto quasi tutto. Basta la sua presenza, anche fuori dal campo, per fare la differenza”, ha chiuso Kjaer.

Foto: Twitter ufficiale Milan