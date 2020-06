Kjaer: “Farò di tutto per esserci con la Roma. Con Romagnoli mi trovo bene, ma possiamo migliorare”

Intervistato dai canali ufficiali del club, Simon Kjaer, difensore danese del Milan, ha parlato di questi suoi primi mesi in rossonero: “Ho avuto un buon inizio, sia in campo che con i compagni e il mister. Sono sempre stato bene in campo ma non ho ancora fatto nulla, punto sempre a dare il massimo per me e per la squadra per raggiungere i nostri obiettivi presenti e futuri. Romagnoli? Non posso parlare per Ale, però per me il capitano è un giocatore di qualità e si vede. È una brava persona con cui puoi parlare, infatti parliamo spesso di aspetti tattici e cose da fare in campo. Per un difensore centrale fidarsi del proprio compagno, devi sapere come si muove e cosa fa in base alla situazione e con il tempo ti viene automatico. I primi tempi qui con Romagnoli sono stati molto buoni, ma c’è ancora molto su cui migliorare, possiamo dare ancora di più alla squadra. Ma penso che abbiamo cominciato bene. Sempre positivo, voglio sempre dare il massimo per tornare in condizione e farò di tutto per esserci nella prossima partita. Contro il Lecce abbiamo dimostrato grandi miglioramenti, abbiamo creato tante occasioni da gol, e siamo riusciti a migliorare nelle situazioni in cui mancava l’ultimo passaggio. Fisicamente siamo stati meglio a Lecce che a Torino e dobbiamo continuare così. Questa è l’ultima settimana per lavorare un po’ di più, poi ci sono solo partite e tempo per recuperare, allora io spero che possiamo continuare così e andarci a prendere una vittoria domenica.”

Foto: Transfermarkt