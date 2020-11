Kjaer: “Eravamo spesso in ritardo, a volte perdere può aiutare a dare una scossa”

La tripletta di Yazici ha steso il Milan stasera, regalando al Lille il primato nel girone H di Europa League, questo il commento a fine gara del difensore rossonero Simon Kjaer:

“Vittoria o sconfitta che sia, bisogna imparare dagli errori commessi in partita. Oggi ne abbiamo fatto qualcuno di troppo, fa male lo 0-3 in casa ma non vediamo l’ora di rifarci.

Eravamo messi bene tatticamente, ma in ritardo in alcuni duelli e con la loro velocità lo abbiamo pagato subito a nostre spese. Se si perde non significa che siamo una brutta squadra, ogni tanto perdere può anche aiutare a dare una scossa”.