Kjaer: “E’ tornato il vero Milan. I rossoneri possono vincere lo scudetto”

15/11/2025 | 11:21:08

Simon Kjaer, ex capitano rossonero, ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Queste le sue parole: Il Milan è tornato a essere il Milan.Se porti Modric e Rabiot, torni ad avere esperienza e l’esperienza è una delle cose più sottovalutate oggi. Per me può vincere lo scudetto perché ha un allenatore giusto. Adesso sai chi comanda. Lo scorso anno, non lo so”.

Su Gabbia: “Gli voglio bene. Difficile trovare un giocatore più professionale: è pronto a sacrificarsi per il Milan”.

A Leao invece Kjaer chiede più continuità: “Rafa può essere uno dei migliori al mondo. Se solo imparasse un po’ da Gabbia… Dembélé ha vinto il Pallone d’oro e Rafa può essere allo stesso livello. Deve sviluppare un 1% al giorno – ha concluso -. Per me non è capace di farlo da solo, pochi riescono da soli. Ha bisogno di un allenatore e una società che lo aiutino. Ha 26 anni e a 29 sarà troppo tardi: o ora o non ci arriva. Ci sono tante persone sulle sue spalle e non è facile”.

Foto: sito Milan