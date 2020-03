Kjaer: “Brutto giocare senza tifosi. Genoa? Dobbiamo vincere, non ci sono alternative”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv ufficiale del club rossonero. Queste le sue parole: “Sono stati giorni strani, non giochiamo da quasi due settimane, ma ciò mi ha permesso di avere più tempo per recuperare. Le sensazioni sono sempre migliori e sono contento dei progressi fatti. Pioli? Ho solo cose positive da dire su di lui, mi ha dato fiducia, umanamente fa la differenza, è un’ottima persona. Con il Genoa senza i tifosi? Senza i tifosi è bruttissimo, non c’è nulla che ti possa tirare su, non c’è nessuno, tutto vuoto. Sarà stranissimo, ci consentirà di capire come stiamo di testa: dobbiamo dimostrare di essere più forti di loro. Dobbiamo vincere, non ci sono alternative.

Foto: Twitter ufficiale Milan