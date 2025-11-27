Kjaer: “Al Midtjylland hanno voglia di crescere, fame di migliorare un 1% ogni giorno”

27/11/2025 | 11:00:16

L’ex difensore del Milan ora dirigente del Midtjylland, Simon Kjaer, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Perché rifiutare altre offerte e lavorare qui? Perché hanno un percorso di crescita e non vedo altrove il modo in cui lavorano. In pochi anni, sono passati da essere un club più locale a diventare una presenza stabile nelle coppe. È cambiata la dimensione del Midtjylland, non solo nelle coppe ma anche per i giocatori e le persone che mandiamo a giocare nel resto del mondo. Sono una società che usa molto i dati ma prova anche a lavorare sull’aspetto umano. E’ molto interessante, curano le piccole cose, dai bambini di 10 anni fino alla prima squadra, e guardano la comunità. Hanno voglia di crescere, fame di migliorare un 1% ogni giorno. Non hanno paura di spingere. Un esempio? A fine agosto abbiamo cambiato l’allenatore Thomasberg nonostante non perdesse da 18 partite, perché la nostra visione era crescere ancora”.

Foto: Instagram Kjaer