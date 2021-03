Kjaer: “Abbiamo dominato la gara, il gol di Kessie non era da annullare”

Simon Kjaer, difensore del Milan ed eroe della serata con la sua rete del pareggio in pieno recupero sul campo del Manchester United, ha parlato così ai microfoni di Sky: “Per la squadra questo risultato è importante, abbiamo fatto un’ottima gara stasera, giocando con personalità, dominando secondo me. Ho parlato con Franck (Kessie, ndr), il gol che gli hanno annullato è stato un errore ed è un peccato perché avrebbe cambiato la partita. Sappiamo che loro hanno qualità ma noi con pazienza abbiamo trovato gli spazi e fatto il nostro gioco. Abbiamo mostrato personalità, petto in fuori e giocato da Milan. Ora ci aspetta una partita difficile ma stasera siamo stati forti”.