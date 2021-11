Kjaer: “A volte gli errori si pagano a caro prezzo. Serata impegnativa contro Vlahovic”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko sul campo della Fiorentina:

Partita difficile, in cui avete pagato errori individuali.

“Il calcio è una questione di errori: ogni tanto li paghi a caro prezzo, come stasera, e talvolta meno. Magari a noi succederà solo stasera. Abbiamo creato tanto: non ho la sensazione che loro abbiano creato tanto. Hanno approfittato di nostri errori”.

E’ la sconfitta che fa più rabbia?

“Vinciamo insieme e perdiamo insieme: sono errori. Fa sempre male perdere, oggi abbiamo giocato per vincere pagato gli errori”.

Come ti sei trovato in coppia con Gabbia?

“Bene, come con gli altri centrali. Non è facile per lui, è stato fuori per molto tempo e il calcio sa essere brutale. Io lo vedo ogni giorno: è un ragazzo che si impegni e che deve guardare avanti”.

Con Vlahovic il duello più intenso della stagione?

“E’ un bravo attaccante, che copre bene il pallone e che ti fa lavorare. E’ stata una serata impegnativa e ha vinto lui facendo due gol”.