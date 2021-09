Kiyine: “Voglio ripagare la fiducia del Venezia. Ruolo? Sono a completa disposizione del mister”

Sofian Kiyine, nuovo acquisto del Venezia, ha parlato oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione. Di seguito le sue parole:

“Ho sentito fin da subito la fiducia della società e per me questo aspetto è stato fondamentale nella scelta di venire a Venezia. Mi metto a completa disposizione dell’allenatore, sarà lui a decidere se schierarmi a destra o a sinistra, il mio compito è ripagare tutta la fiducia che avverto nei miei confronti. Ho visto le partite giocate dal Venezia in campionato, siamo una squadra giovane e con tanti giocatori nuovi, sono convinto quindi che la sosta ci sarà utile per creare quel giusto amalgama che sarà fondamentale per il prosieguo dei campionato. Dovremo essere bravi a restare sempre uniti di fronte alle difficoltà, la nostra forza deve sempre essere il gruppo e dovremo approcciare tutte le partite con la voglia di vincere, provando a fare il nostro gioco. La Serie A? Ci ho giocato quattro anni fa col Chievo, all’epoca ero giovane e credevo di essere pronto ma riguardandomi a distanza di tempo mi son reso conto che in realtà non era così. Sono molto maturato in questi anni in Serie B e credo ora di poter affrontare la massima serie nel modo migliore”.

Foto: Twitter Venezia