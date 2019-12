Kiyine: “Sto bene alla Salernitana. Io alla Lazio? Spero di fare il salto di categoria in estate”

Tra i giocatori più performanti di questa prima parte di stagione in casa Salernitana figura Sofian Kiyine. Protagonista di 8 gol e 1 assist in 20 presenze, il giocatore è di proprietà della Lazio. Il marocchino, accostato ai biancocelesti già per il mercato di gennaio, ha fatto chiarezza sulla sua posizione a TMW Radio: “Sto lavorando per fare il salto di qualità. Oggi non penso al mercato, sto bene alla Salernitana e provo a dare il massimo per la squadra. Spero di fare il salto di categoria in estate. So che ho ancora dei difetti e sto lavorando per migliorare ed essere pronto a fine anno”.

Foto: Instagram Salernitana