Kiyine: “Siamo stati in partita fino all’ultimo minuto contro i Campioni d’Italia”

Sofian Kiyine, centrocampista del Venezia, ha parlato così del ko con l’Inter ai media ufficiali del club: “Siamo stati in partita fino all’ultimo minuto contro i Campioni d’Italia, non abbiamo mollato e abbiamo provato a metterli in difficoltà. Il nostro obiettivo è la salvezza, e, anche alla luce di alcune prestazioni che abbiamo fatto nel corso della stagione, siamo fiduciosi di poterci riuscire. Qui sono stato accolto nel migliore dei modi, la società mi ha dato fiducia, sento sia quella che è la stima dell’allenatore, sia quella del Presiedente. Sto cercando di migliorare a livello qualitativo negli ultimi trenta metri, e se ci riuscirò, tramite il lavoro, sarà per me uno step importante”.