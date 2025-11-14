Kiwior: “Sapevo che sarei andato in prestito al Porto, Arteta mi ha compreso”

Intervenuto in conferenza stampa, Kiwior ha parlato del suo addio all’Arsenal: “Sapevamo già che sarei andato in prestito al Porto. L’allenatore ha sottolineato quanto fosse grande il club e mi ha augurato buona fortuna. La conversazione precedente, quando ho chiesto il prestito, è stata più difficile. Non l’avevo mai fatto prima, ma sentivo che era giunto il momento di parlargli faccia a faccia. Mi ha capito e mi ha augurato buona fortuna”.

