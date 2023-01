Kiwior in salsa Arsenal: i suoi numeri con lo Spezia

Jakub Kiwior è sempre più vicino all’Arsenal. Un’anticipazione data questa mattina da Tomas Wlodarczyk con un tweet delle 12,42. I Gunners sono pronti a sborsare una cifra di 20-22 milioni con bonus che potrebbero permettere di sfondare il muro dei 25. Una delle operazioni più onerose per un calciatore polacco. Ma non solo, infatti si tratterà della cessione più onerosa della storia dello Spezia che, con questa operazione, supererà gli 8,5 milioni incassati dal Club Brugge per Okereke. Kiwior è sbarcato a La Spezia durante l’estate 2021, quando Pecini lo ha prelevato dal MSK Zilina per circa 2 milioni di euro. Inizialmente fuori dalle gerarchie di Thiago Motta, fa l’esordio con la maglia delle Aquile il primo dicembre nella difficile trasferta di San Siro contro l’Inter. Nonostante la sconfitta per 2-0, la sua prestazione è convincente, diventando un punto fermo del suo scacchiere. Al termine della stagione collezionerà 23 presenze tra campionato e Coppa Italia, ma senza scrivere il suo nome sul taccuino dei marcatori. In estate cambia il tecnico sulla panchina dello Spezia: Luca Gotti prende il posto di Thiago Motta. Ma il ruolo di Jakub non cambia, diventando sempre più il perno difensivo della squadra ligure, collezionando 20 presenze in questa prima metà di stagione. Adesso per lui si aprirà una nuova avventura in Premier League, dove ad aspettarlo c’è l’Arsenal capolista di Arteta.

Foto: Twitter Spezia