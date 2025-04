Kiwior: “Giocare al Bernabeu sarà emozionante. Dobbiamo mantenere la calma e non commettere errori”

Jakub Kiwior ha parlato ai canali ufficiali dell’Arsenal, lasciando intendere la voglia che ha di iniziare il match di domani contro il Real Madrid: “Penso che il Bernabeu sia uno stadio fantastico. Non ci sono mai stato, e ovviamente per me sarà un’esperienza fantastica. Penso che sia uno degli stadi più grandi, quindi non vedo l’ora che arrivi questa partita”.

Come fare per resistere?: “È importante mantenere la calma, ma dobbiamo vincere la gara di ritorno. L’andata? Non ero nervoso. Era una delle partite più importanti della mia carriera, ma ero pronto”.

Sul clean sheet ottenuto a Londra: “Ogni porta inviolata è perfetta per me, perché questo è il mio compito in campo. Mbappé è molto veloce, è un ottimo giocatore, uno degli attaccanti migliori in questo momento. Devo essere pronto a tutto. La coppia con Saliba? Non abbiamo mai perso assieme e questo è positivo, quindi dobbiamo continuare con la prossima partita, e spero che sarà lo stesso e che continueremo così. Abbiamo parlato molto, quindi abbiamo un’ottima combinazione, un’ottima comunicazione in campo”.

Foto: Instagram personale