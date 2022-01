Kiwior, difensore dello Spezia, litiga con la fidanzata e aggredisce una poliziotta

Disavventura per Jakub Kiwior, jolly difensivo dello Spezia di Thiago Motta. Il calciatore denunciato per resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale, ma anche una denuncia per lesioni nei confronti di un’altra persona. Come riportato dal Secolo XIX sarebbe scoppiato un diverbio con la fidanzata davanti ad un locale con un giovane marocchino che ha preso le difese della ragazza: Kiwior con un pugno ha stesso il ragazzo intervenuto. All’arrivo degli agenti il giocatore ha respinto una poliziotta piegandole due dita della mano: ad un passo dall’arresto è stato denunciato a piede libero. FOTO: Twitter Spezia