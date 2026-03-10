Kinsky, tre gol e due papere in 15′: Tudor lo sostituisce. De Gea: “Tieni su la testa e ripartirai”

10/03/2026 | 22:32:26

La terribile prestazione di Antonin Kinsky in Atletico-Tottenham di Champions, tre reti prese in 15′, ha portato Tudor al cambio immediato. De Gea ha mostrato solidarietà al collega intervenendo su Instagram: “Nessuno che non è stato un portiere può capire quanto difficile sia giocare in questa posizione. Tieni su la testa e ripartirai” le parole sui social dell’estremo difensore della Fiorentina.

foto sito fiorentina