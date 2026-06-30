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Kinsky: “Sento la fiducia del club. Non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserva il futuro”

30/06/2026 | 18:52:47

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Il portiere del Tottenham Antonin Kinsky, ha parlato ai canali ufficiali nel club in occasione del suo rinnovo di contratto. Queste le sue parole:
Sono felicissimo e sento la fiducia del Club. Quando sono arrivato 18 mesi fa, le mie aspettative erano di lottare per un posto in squadra e di indossare questa maglia ogni settimana.
È stato un vero e proprio viaggio per arrivare fin qui, e già si tratta di una bella storia. Non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserva il futuro nei prossimi mesi e anni.
Tutti nel Club sono convinti che possiamo fare una stagione di successo e io voglio dare il mio contributo. Vogliamo dare ai tifosi ciò che desiderano e ciò che questo Club merita”.
Foto: sito Tottenham