Kinsky: “Sento la fiducia del club. Non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserva il futuro”

30/06/2026 | 18:52:47

Il portiere del Tottenham Antonin Kinsky, ha parlato ai canali ufficiali nel club in occasione del suo rinnovo di contratto. Queste le sue parole:

“Sono felicissimo e sento la fiducia del Club. Quando sono arrivato 18 mesi fa, le mie aspettative erano di lottare per un posto in squadra e di indossare questa maglia ogni settimana.

È stato un vero e proprio viaggio per arrivare fin qui, e già si tratta di una bella storia. Non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserva il futuro nei prossimi mesi e anni.

Tutti nel Club sono convinti che possiamo fare una stagione di successo e io voglio dare il mio contributo. Vogliamo dare ai tifosi ciò che desiderano e ciò che questo Club merita”.

Foto: sito Tottenham

