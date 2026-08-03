Kinsky: “De Zerbi ha fiducia in me, è fondamentale. Io capitano del Tottenham? Non cambierebbe niente”

03/08/2026 | 10:24:10

Il portiere del Tottenham Kinsky ha speso belle parole nei confronti di De Zerbi in conferenza stampa: “Tutto ciò di cui ho bisogno è sentirmi dire che De Zerbi ha fiducia in me, che si fida di me e che mi dà un po’ di tempo in campo. Questo era fondamentale perché, come ho detto in tutte le interviste dopo la partita contro l’Atletico, mi sentivo bene in quella partita. Anche dopo la partita, quello che è successo è successo. Mi sono semplicemente assicurato di continuare a fare quello che dovevo fare: allenarmi bene e lavorare sodo. È da qui che deriva la mia fiducia. Ero fiducioso anche dopo. Quindi essere nominato capitano non cambierebbe nulla. Attirerebbe solo molta attenzione, cosa non necessaria. Non riguardava me”.

Foto: sito Tottenham