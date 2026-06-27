Kinsky, dalle papere di Madrid alla rinascita con De Zerbi: rinnovo vicino con il Tottenham

27/06/2026 | 19:00:14

Kinsky è pronto a rinnovare con il Tottenham. Il portiere ha addirittura concluso la stagione da titolare in porta, quando gli Spurs lottavano per la salvezza in Premier League. Il portiere ceco ha impressionato De Zerbi al punto che il club è pronto ad allungargli il contratto. Un accordo è già stato raggiunto, riporta The Athletic . Il ventitreenne firmerà un nuovo contratto fino al 2031 e non era scontato, basta tornare con la mente a marzo quando due papere del portiere in casa dell’Atletico Madrid spianarono la qualificazione ai Colchoneros, una serata divenuta un’emblema della stagione degli Spurs, allora allenati da Tudor e nel momento più complesso dell’anno.

foto sito spurs