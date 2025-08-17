L’Udinese pensa a Kinkoué per la difesa. E su Solet…

17/08/2025 | 16:47:35

L’Udinese sta pensando a un giovane difensore centrale ex Inter. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, si tratta di Etienne Youté Kinkoué, classe 2002 in forza al Le Havre. Ci sono stati contatti approfonditi nelle ultime ore, proprio Kinkoué è un serio candidato per la sostituzione di Solet che potrebbe lasciare il club friulano, sulle sue tracce c’è proprio l’Inter oltre che alcuni club esteri.

Foto: Instagram Kinkoué

