Kimpembe sulla Champions: “Abbiamo perso grinta e rabbia”. Intanto i tifosi…

L’eliminazione del Paris Saint-Germain negli ottavi di finale di Champions League fa ancora parlare di se. Questa volta è uno dei protagonisti della sfida, Presnel Kimpembe, a dire la sua: “Mi fa male, anche molto male. Sento ciò che provano i fan. Posso vedere la loro rabbia e lo capisco. Sarà complicato digerirlo. È una partita che inevitabilmente rimane nelle teste ma che dovremo dimenticare per il proseguo della stagione”. Il nazionale francese in un’intervista al canale YouTube Bros Stories, ammette: “Abbiamo perso quella grinta e quella rabbia che avevamo nell’andata (2-0). Abbiamo preso questo gioco alla leggera ed è qualcosa che non mi succederà mai più”. Intanto via social è arrivata una lettera della tifoseria del PSG indirizzata alla squadra: “Eccoci di nuovo a essere lo zimbello dell’Europa. In cambio del nostro incessante sostegno ci state dando indietro vergogna e disprezzo. Noi restiamo fedeli al PSG, che merita di meglio di un miserabile gruppo di mercenari più interessati al loro stipendio che a difendere il nostro stemma. Non accetteremo più di sporcare i nostri colori e l’onore della nostra città in questo modo”.

Foto: Twitter ufficiale PSG