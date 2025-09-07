Kimpembe saluta il PSG dopo 20 anni: “Ciao famiglia, questo è solo un arrivederci”

07/09/2025 | 21:18:56

Presnel Kimpembe nel pomeriggio ha firmato con Qatar Sports Club, salutando il PSG dopo 20 anni. Per l’occasione, il campione del mondo 2018 ha salutato quella che è stata la sua casa per una vita sportiva intera: “Ciao famiglia, popolo parigino. Si scrive una nuova pagina. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa grande famiglia. È stato un onore difendere questi colori per così tanti anni. Senza di voi non siamo nulla. È stato un onore vivere questi momenti insieme. Questo è solo un arrivederci”.

Foto: Instagram personale